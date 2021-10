SC: Homem é suspeito de agredir e tentar estuprar mulher por ciúmes de vídeo no Tiktok

Uma mulher, de 25 anos, foi agredida pelo seu companheiro, de 52 anos, neste último domingo (25) em Chapecó, no Estado de Santa Catarina. De acordo com a Polícia Militar, o motivo teria sido ciúmes por a jovem estar assistindo vídeos no aplicativo Tiktok. As informações são do NSC Total.

A mulher relatou para a polícia que o homem a agrediu com socos na cabeça e ameaçou matá-la caso a PM fosse acionada. Também teria tentado estuprá-la na frente dos dois filhos do casal, de 2 e 4 anos. Porém, a vítima conseguiu se desvencilhar e o ato não foi consumado.

Quando a Polícia Militar chegou no local, o homem não estava mais na casa. Foram realizadas buscas nas proximidades e ele foi localizado.

O suspeito foi preso e levado à Central de Plantão Policial (CPP). A vítima foi encaminhada para a delegacia para prestar depoimento.

Saiba mais