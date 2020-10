SC: Homem é preso suspeito de matar companheira a chutes

Uma mulher de 25 anos foi morta no domingo (25) em Mafra (SC). Testemunhas informaram que a jovem foi morta a chutes dentro de casa. De acordo com a polícia, o principal suspeito do crime é o marido da vítima. Ele foi encontrado enquanto estava atravessando a ponte que faz divisa entre Santa Catarina e o Paraná. As informações são do G1.

Conforme a polícia, o homem, de 26 anos, estava com arranhões nas costas e foi preso em flagrante, mas não confessou a autoria do crime. “Ele [suspeito] negou, disse que tinha sido morte provocada por briga de facção criminosa”, afirmou o delegado Lucas Magalhães ao G1. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar o caso.

Ainda segundo o G1, a vítima já havia feito um boletim de ocorrências por lesão corporal contra o suspeito. No entanto, a polícia não informou se ela pediu alguma medida protetiva contra o companheiro.

