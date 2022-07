SC: Homem é esfaqueado pela namorada durante sua festa de aniversário

No domingo (17), um homem foi esfaqueado pela namorada durante a sua festa de aniversário, em Morro da Fumaça, no sul de Santa Catarina. A mãe do aniversariante relatou à polícia que teve início uma discussão após a moça ver uma mensagem de outra mulher no celular do seu filho. As informações são do portal ND Mais.

Ainda segundo a mãe do rapaz, a mulher passou a agredi-lo. O homem reagiu e desferiu um soco na companheira, que caiu no chão. Nesse momento, ela se levantou, foi até a cozinha da residência da família dele e pegou uma faca. Em seguida, esfaqueou o namorado.

A Polícia Militar informou que o homem foi ferido no rosto e em um dos braços. Depois, ele precisou ser encaminhado para um hospital da região. Na unidade de saúde, ele informou que a mensagem recebida era de uma empregada doméstica e se referia a um pagamento.

Depois do ocorrido, a mulher fugiu do local. Ela não foi localizada até o momento. Depois, um boletim de ocorrência foi registrado e deve ser apurado.