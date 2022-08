SC: Homem de 53 anos morre em incêndio após discussão envolvendo cachorro

Da Redação 23/08/2022 - 1:55 Compartilhe

Uma briga por causa de um cachorro gerou uma morte em Chapecó (SC) na tarde deste domingo (21). Um homem de 53 anos, que não teve a identidade revelada, morreu queimado na casa onde morava. As informações são do site ND+.

O incêndio teria acontecido após um homem de 25 anos, que também morava no local, discutir com o filho da vítima, de 19 anos, por causa de um cachorro que estava preso no quintal e ele queria soltar. Com medo de ser agredido por pai e filho, ele chamou a Polícia Militar.

Logo após a saída dos policiais, o filho da vítima teria agredido o homem com golpes de facão. Machucado, ele se abrigou na casa de vizinhos e, mais tarde, decidiu se vingar colocando fogo na casa onde morava. A vítima teria entrado no local para salvar alguns pertences, mas não conseguiu sair.

O corpo do homem de 53 anos foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros após o fogo ser controlado. O suspeito foi preso pelo crime de incêndio qualificado com resultado de morte e encaminhado para o presídio de Chapecó, onde seguirá à disposição da Justiça. O filho da vítima responderá por lesão corporal leve.