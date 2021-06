SC: gari devolve carteira encontrada com R$ 1.200

O gari Christopher Guimarães encontrou, na última quarta-feira (2), uma carteira com R$ 1.200, mais documentos e cartões de banco em Florianópolis (SC). As informações são do UOL.

“Quando eu vi a carteira, soltei o lixo e peguei. Não tinha como saber se era de alguém que morava próximo. Como trabalho sem celular, pedi para alguns moradores procurarem a pessoa nas redes sociais e mandar mensagem com o meu contato. Fiquei aguardando com a carteira em casa, esperando alguma ligação”, disse Christopher.

No dia seguinte, o analista de marketing Renato do Carmo, de 30 anos, entrou em contato pegar o objeto de volta. O dinheiro era pagar pagar o aluguel do mês de sua residência. “Foi um gesto incrível, pois realmente salvou o mês, fazendo toda diferença na minha vida”, afirmou.

O gari disse que quer servir de exemplo para seu filho. “O dono ainda quis me recompensar, mas não aceitei. Não existe dinheiro que pague a honestidade. O ato de devolver foi o que mais recompensou. Já é triste para quem perde documentos, imagine para quem perde tanto dinheiro. Ainda mais agora, em tempos de pandemia. Eu trabalho e tenho o meu salário”, disse Christopher.

