SC: Filho de vereador é preso suspeito de tráfico, com 700kg de cocaína em casa

O jovem Ruan Arno Brockveld, de 24 anos, foi preso na segunda-feira (21) por suspeita de tráfico de drogas. De acordo com a Polícia Federal, mais de 720 quilos de cocaína e 6,2 quilos de crack foram encontrados em imóveis de Navegantes (SC) e Balneário Piçarras (SC). As informações são do G1 e do Uol.

Filho do vereador e vice-presidente da Câmara de Vereadores de Penha, Maurício Brockveld (MDB) e campeão catarinense de de karatê, Ruan teve a prisão em flagrante convertida em preventiva na quarta-feira (23).

Até o momento, Maurício Brockveld não se pronunciou sobre o caso do filho. A ação que localizou a droga e resultou na prisão foi feita pela PF em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar de Santa Catarina.

Conforme a PF, a corporação recebeu a informação de que um homem estaria guardando drogas em um apartamento em Navegantes. As investigações apuraram ainda que o suspeito teria usado um caminhão para fazer a transferência de parte da droga para um imóvel locado em Balneário Piçarras no domingo (20).

De acordo com a PM, o investigado confirmou que recebia um valor mensal para armazenar a droga.

Saiba mais