SC fatura mais de US$ 2 bi com exportações de proteína de frango e suína

São Paulo, 16/09 – O Estado de Santa Catarina já faturou mais de US$ 2 bilhões neste ano com as exportações de carne de frango e suína realizadas entre janeiro e agosto deste ano. No período, o volume embarcado subiu 3,9%, enquanto a receita cresceu 10,3% na comparação com iguais meses do ano passado. As informações são do Ministério da Economia, compiladas pelo Centro de Socieoeconomia e Planejamento Agrícola (Epagri/Cepa).

Em relação à carne de frango, as exportações somaram 661,5 mil toneladas até agosto, alta de 0,7% ante igual período de 2020. Já o faturamento subiu 11,8%, para US$ 1,1 bilhão. De acordo com a entidade, Santa Catarina é responsável por 24% do total exportado pelo País e comercializa principalmente para o Japão, China e Arábia Saudita.

Segundo o analista da Epagri/Cepa, Alexandre Giehl, a carne de frango segue com forte demanda no mercado interno, em razão da melhor competitividade frente às proteínas concorrentes.

Quanto à carne suína, entre janeiro e agosto, o Estado exportou mais de 380 mil toneladas e o faturamento chegou a US$ 945,8 milhões, aumento de 24,7%. Os destaques entre os destinos são a China, Chile e Hong Kong.

