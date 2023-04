SC fatura 11,2% mais com exportação de carne suína no 1º trimestre do ano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/04/2023 - 18:08 Compartilhe

São Paulo, 19 – Santa Catarina faturou US$ 362,7 milhões com exportação de carne suína (in natura, industrializada e miúdos) no primeiro trimestre de 2023, valor 11,2% acima de igual período do ano passado. Em volume, os embarques somaram 150,2 mil toneladas de janeiro a março deste ano, 25,3% mais ante 2022.

As informações, divulgadas nesta quarta-feira pela Secretaria de Agricultura catarinense, se baseiam em dados do Ministério da Economia analisados pelo Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola (Epagri/Cepa).







Segundo nota da pasta, o resultado positivo é atribuído ao crescimento dos embarques para a maior parte dos principais destinos, especialmente a China, com 9,5% em volume e 32,7% em valor, e o Chile, com 98,3% em quantidade e 132,7% em valor exportado.

Levando-se em conta apenas o mês de março, os suinocultores de Santa Catarina exportaram 57,5 mil toneladas da proteína animal, com faturamento de US$ 137 milhões, alta, respectivamente, de 25,2% e 10,9% em relação a igual mês de 2022.

Além disso, o Estado abocanhou 55,4% em volume e 54,5% em receita do total exportado de carne suína pelo País em março.

