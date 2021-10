SC: Ex-jogador do Brusque morre durante partida de futevôlei

O ex-jogador de futebol Adans João Santos Alencar, de 38 anos, morreu durante uma partida de futevôlei no domingo (17), em Blumenau (SC). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima sofreu uma parada cardíaca. As informações são do G1.

Adans participava de uma das etapas do Circuito Catarinense de Futevôlei quando passou mal. Ele chegou a ser socorrido pelos bombeiros, mas não resistiu.

O ex-jogador de futebol fez parte do elenco do Brusque Futebol Clube entre 2004 e 2005. Adans também jogou em outros clubes de Santa Catarina, como Marcílio Dias e Criciúma.

