SC deve colher 3 mi de toneladas de soja em 2024/25 e 2,2 mi de t de milho

São Paulo, 03/09 – Santa Catarina deve colher pelo menos 3 milhões de toneladas de soja na safra 2024/25, aumento de 12,77% em relação à safra 2023/24. A área plantada deve crescer 1,79%, para 766.267 hectares, informou, em boletim, a Epagri-Cepa, ligada à Secretaria de Agricultura catarinense.

Já o plantio de milho verão 2024/25 deve ter redução de 9% na área, para 268 mil hectares, em função, segundo o analista Haroldo Tavares Elias, da Epagri-Cepa, do ataque da cigarrinha-do-milho e do aumento da área de soja. A produção, entretanto, deve subir 12,38% em comparação com a safra passada, para 2,2 milhões de toneladas. Mesmo com área menor, a colheita será maior por causa da perspectiva de aumento de 23% na produtividade, para 8,4 mil quilos por hectare, diz, na nota.

A Epagri-Cepa projetou a área para milho silagem em 219.360 hectares, redução de 6,6%, mas com produtividade 21% maior, de 42 mil quilos por hectare. Com isso, a produção de milho silagem em Santa Catarina deve chegar a 9,2 milhões de toneladas, aumento de 13% ante 2023/24.

Quanto ao arroz, Santa Catarina deve produzir mais de 1,2 milhão de toneladas na safra 2024/2025, o que representa um aumento de 9,6% em comparação ao ano passado. De acordo com a analista da Epagri/Cepa Gláucia Padrão, a produtividade das lavouras deve ser de 8,7 toneladas por hectare, aumento de cerca de 10%.

A área cultivada de arroz permanece estável em 145.294 hectares. Desses, 11% já foram cultivados. As principais regiões produtoras são Araranguá e Criciúma, no Sul, e Joinville, no norte do Estado.