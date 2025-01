SC deve colher 16% mais milho verão e 12,2% mais soja em 2024/25

São Paulo, 29 – A safra de milho verão 2024/25 em Santa Catarina deve alcançar 2,2 milhões de toneladas, ou 16% mais ante o 1,9 milhão de toneladas colhidas em 2023/24, informou a Secretaria da Agricultura e Pecuária do Estado, em nota, com base em levantamento do Epagri/Cepa.

“As condições climáticas, com chuvas até dezembro, foram favoráveis ao desenvolvimento das plantas”, diz a pasta, acrescentando que a colheita será maior mesmo com o recuo de 11,3% na área semeada. “Este é o melhor desempenho das lavouras nos últimos quatro anos”, destaca.

Em relação à soja, Santa Catarina deve colher 2,91 milhões de toneladas em 2024/25, aumento de 12,2% em relação à safra anterior.

O clima favorável e um aumento de 2,09% na área semeada, para 768,6 mil hectares, explicam o aumento na produtividade e na produção.