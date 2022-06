SC: Corpo de modelo desaparecido é encontrado em rio

O corpo de Eduardo dos Santos Silva, de 23 anos, foi encontrado no rio Piraí, em Joinville (SC), na manhã deste sábado (18). O jovem estava desaparecido desde o último domingo (12). O Corpo de Bombeiros Voluntários e Polícia Científica estão no local. As informações são do portal ND Mais.

De acordo com a mãe dele, Cândida da Silva, Eduardo deixou um bilhete em casa antes de desaparecer. Na mensagem, ele escreveu que ama a mãe, mas que, desde pequeno, chora em silêncio.





Conforme Cândida, o filho saiu de casa com a roupa do corpo e com o celular. Eduardo foi visto pela última vez na ponte do Rio Piraí, ele foi deixado no local por um motorista de aplicativo na noite de domingo.

Cursando o último ano de Nutrição, Eduardo também fazia alguns trabalhos como modelo. Em 2019, ele foi o vencedor do concurso mister teen, representando Joinville na disputa estadual.