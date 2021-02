SC: Corpo de empresário desaparecido é encontrado em carro submerso em rio

O corpo de um homem foi encontrado nesta segunda-feira (22) em um carro submerso em um rio de Balneário Piçarras, no litoral Norte de Santa Catarina. O veículo foi avistado no domingo (21) por um mergulhador, durante um mergulho de pesca submarina, que avisou a Polícia Civil. As informações são do UOL.

O resgate foi feito pelo 7º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, que foi acionado na tarde do domingo e iniciou as buscas pelo Rio Piçarras. Mergulhadores trabalharam até o início da noite, mas sem sucesso. As buscas continuaram na manhã de segunda e o carro foi encontrado.

O veículo foi retirado da água com a ajuda de uma escavadeira. O corpo foi identificado como sendo do empresário Edilson Joaquim Couto, de Navegantes (SC), que estava desaparecido desde 20 janeiro.

O corpo foi para o Instituto Geral de Perícias (IGP). Ao UOL, a Polícia Civil de Balneário Piçarras disse que investiga o caso, mas que o inquérito é sigiloso.

A reportagem também falou com a filha da vítima, Izadora Couto, que contou que ainda tinha esperanças de encontrar o pai com vida, mas que a localização do paradeiro dele traz alívio para o coração e encerra uma espera de mais de 30 dias.

