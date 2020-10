SC: Cobra é encontrada em embalagem de brócolis

Em Brusque, Santa Catarina, uma moradora do Vale do Itajaí foi surpreendida ao retornar do supermercado. No sábado (03), após arrumar as compras, a mulher descobriu que, além das verduras e frutas, levou para casa uma cobra dentro de uma embalagem de brócolis.

A mulher gravou um vídeo que viralizou nas redes sociais. No vídeo gravado, é possível notar uma cobra de, ao menos, 30 centímetros, dentro do recipiente.

O supermercado Archer informou que a cliente foi até o local e toda a situação foi resolvida. Luciane da Silva Mafra, gerente do departamento pessoal do estabelecimento, disse que a embalagem não foi manuseada e foi enviada ao produtor na segunda-feira (05) da forma como foi entregue pela consumidora.

“Realmente aconteceu, esse caso foi verídico. A cliente veio fazer a devolução e ela entendeu que o caso foi resolvido”, disse Luciane.

Segundo o biólogo Tobias Kunz, a cobra não apresenta perigo. “Pela imagem, me parece uma cobra jovem. Elas são bem inofensivas e é bem comum aparecerem nessas hortas e enroladas nos legumes”, contou ele.

