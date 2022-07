SC: Casal é achado morto e amarrado com sinais de violência em casa

O casal Augustinho Petry, de 57 anos, e Eliana Maria Stickel Francisco, de 46 anos, foi encontrado morto, amarrado e com sinais de violência, em Timbó (SC), na terça-feira (19). De acordo com a Polícia Civil, a casa onde eles estavam foi revirada, e a caminhonete da vítima foi levada do local.







Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada pelo filho de Augustinho, que encontrou o casal sem vida. O homem contou aos agentes que o pai não estava respondendo as mensagens por aplicativo de conversa e, por isso, foi até o local.

Conforme o delegado André Beckmann, os investigadores aguardam o resultado dos laudos cadavéricos e da cena do crime para dar andamento ao caso. A caminhonete de Augustinho foi encontrada em Indaial (SC) e foi apreendida para perícia.

Na casa havia uma espingarda no chão com os cartuchos espalhados, no entanto, o Instituto Médico Legal informou que as perfurações nos corpos das vítimas foram causadas por “arma branca”, que não foi especificada.