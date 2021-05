SC: Carro invade sala de atendimento de pacientes com Covid-19

O motorista de um carro invadiu uma sala de um hospital de Capinzal (SC), no domingo (16), onde pacientes com Covid-19 eram atendidos. De acordo com a Polícia Militar, o motorista se apresentou horas depois no batalhão. Não foi informado se alguém ficou ferido. As informações são do portal NSC Totoal.

Imagens de câmera de segurança mostram o carro parado na frente do Hospital Nossa Senhora das Dores. Ele começa a dar ré e só para ao bater na estrutura. A parte traseira do veículo ficou amassada. Um boletim de ocorrência foi registrado pelo caso.

