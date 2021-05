SC: Briga em bar termina com tiros para o alto e homem ferido

Uma briga generalizada foi registrada em frente a um bar em São José (SC) no domingo (16). Dois frequentadores deram tiros para cima e um homem teve ferimentos na cabeça após ser espancado. Ele foi levado por amigos ao Hospital Regional de São José. As informações são do portal NSC Total.

De acordo com a Polícia Militar, a confusão começou no camarote do estabelecimento e se estendeu para a rua. Segundo o tenente-coronel André Rodrigo Serafin, do 7º Batalhão de Polícia Militar, durante a confusão, um homem com “roupas pretas foi até um veículo, pegou uma arma e efetuou uma série de quinze a vinte disparos em via pública”. Outro homem também teria efetuado disparos.

Conforme a PM, os dois envolvidos teriam 22 e 27 anos e passagens por tráfico, furto e lesão corporal. Até o momento, ninguém foi preso. Em nota ao NCS Total, o Suite Bar afirmou que está averiguando o que aconteceu. Segundo o estabelecimento, a confusão aconteceu na parte de fora da casa.

Veja também