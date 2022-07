SC: Bisavô é preso acusado de abusar de bisneta de 9 anos

A Polícia Militar prendeu um idoso, de 79 anos, acusado de abusar sexualmente da bisneta, de 9 anos, em Chapecó (SC), na quarta-feira (27). Conforme a PM, a mãe da criança procurou a corporação e denunciou o homem. As informações são do portal ND+.







Segundo a mulher, o idoso passou a mão nas partes íntimas da menina. A criança e o bisavô estavam jogando baralho e o homem se aproveitou do momento para passar a mão nas coxas, na vagina e depois nos seios dela.

Questionado pelos agentes, o idoso disse que “somente jogava baralho”. Ele disse ainda que uma carta caiu ao chão e ele “apenas” foi pegá-la. Os policiais conduziram o homem à Central de Plantão da Polícia Civil, onde o caso foi registrado.

De acordo com a Polícia Civil, o procedimento é sigiloso e será repassado à DPCAMI (Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso).