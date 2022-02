SC: Após saber que rifa custearia cirurgia, mulher devolve carro sorteado como prêmio

A dentista Jéssica Guarnieri, de 30 anos, resolveu devolveu um carro Gol, do ano de 1996, ganho em uma rifa na cidade de Xanxerê (SC), após descobrir que a arrecadação havia sido feita para custear uma cirurgia de cerca de R$ 140 mil de uma adolescente, 17, que sofre de escoliose.

“Quem comprou o número da rifa foi o meu pai e ele acabou colocando no meu nome. Eu não sabia de nada, mas acabei ganhando”, contou a dentista ao UOL.

A rifa custava R$ 35 e, além do carro, ainda havia outros oito prêmios que a família tinha separado para os compradores, como uma televisão. O sorteio ocorreu no dia 24 de dezembro, quando Jéssica estava viajando. Ela só foi encontrar os realizadores da arrecadação em janeiro deste ano.

“Quando eu fiquei sabendo que era o carro da família e que era uma cirurgia extremamente cara eu repensei. Não falei nada para eles na hora, mas quando voltei de viagem, comuniquei que iria abrir mão do prêmio”, explicou Jéssica ao UOL.

Ainda, segundo a dentista, a jovem descobriu o problema em agosto de 2021 e, com o passar do tempo, a situação estava piorando. A família decidiu então realizar a rifa para custear a cirurgia — que foi feita com sucesso. Agora, a adolescente já está recuperada e deve voltar às aulas em breve.

