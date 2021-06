SC adianta licenças ambientais para unidades da JBS em Itaiópolis e Mafra

São Paulo, 16 – O governo de Santa Catarina informou hoje, em nota, que acelerou a liberação de licenças ambientais para que a JBS – maior companhia do setor de carnes do País – modernize e amplie suas unidades de aves da Seara em Itaiópolis e de biodiesel em Mafra. Conforme a Secretaria de Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, o secretário Altair Silva esteve nesta quarta-feira em ambos os municípios do Planalto Norte para a entrega da licença prévia ambiental à empresa.

Ambos os investimentos devem somar R$ 442 milhões, cita a pasta, acrescentando que R$ 262 milhões serão destinados à ampliação do abatedouro de aves, da fábrica de ração e de premix em Itaiópolis. Em Mafra, o investimento alcança R$ 180 milhões e servirá para ampliar a unidade de biodiesel.

Em Itaiópolis, a JBS vai ampliar para três os turnos de trabalho e também agregar 16 novos produtores integrados, além de 63 aviários. “A empresa pretende ampliar em 1,4 mil toneladas a produção mensal, passando para 7,8 mil toneladas de produto acabado/mês.”

A secretaria explica, ainda, que a licença ambiental prévia, emitida pelo Instituto do Meio Ambiente (IMA), é a primeira de três autorizações ambientais obrigatórias e declara a viabilidade locacional do empreendimento.

Veja também