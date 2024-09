SBTi aprova metas da Pirelli para reduzir emissões de gases

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/09/2024 - 14:42 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 20 SET (ANSA) – A Science Based Targets initiative (SBTi) aprovou as metas da Pirelli para reduzir as emissões absolutas de gases do efeito estufa.

A iniciativa, que orienta as empresas a promover práticas baseadas na ciência para frear o aumento das temperaturas do planeta, deu sinal verde para a meta de “longo prazo” da Pirelli de Net Zero até 2040.

Considerado o objetivo mais desafiador para as fabricantes de pneus, ele consiste em diminuir as emissões de gases do efeito estufa em pelo menos 90% em comparação com o ano base de 2018.

A SBTi também aprovou as outras metas da Pirelli de “curto prazo”, que é reduzir 80% das emissões até 2030 em relação ao ano de 2018, e diminuir 30% das emissões causadas pela compra de matérias-primas, serviços e transporte.

“A validação de nossas metas Net Zero para 2040 pela SBTi nos deixa orgulhosos, pois confirma a solidez científica do caminho com o qual estamos comprometidos ao longo de toda a cadeia de valor. Um caminho que faz parte do contexto global complexo e um processo de transição cuja resiliência deve ser apoiada por metas realistas e sustentáveis”, disse Marco Tronchetti Provera, vice-presidente executivo da Pirelli. (ANSA).