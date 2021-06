SBT usa Galvão ‘fake’ para tirar sarro da Globo por direitos televisivos: ‘Não tem Copa América sem ele’ No programa comandado pelo apresentador Benja, a emissora de Silvio Santos levou um imitador do Galvão Bueno para "homenagear" o narrador

A rivalidade construída nos últimos meses entre SBT e Globo promete outros capítulos. As gigantes nacionais travaram uma disputa comercial pelo direito de transmissão da Copa América sediada no Brasil. Após desbancar a emissora carioca e exibir com exclusividade a estreia da Seleção Brasileira no torneio sul-americano, a rede de Silvio Santos ‘cutucou’ a concorrente no programa “Arena SBT” desta terça-feira.

+ Confira a classificação dos grupos da Copa América!

E MAIS:

Com apresentação de Benjamim Back, o imitador Rudy Landucci foi convidado para performar o icônico narrador da Globo, Galvão Bueno, figura contrária a realização da Copa América no Brasil.

– Vou acabar com o mistério. Ninguém adivinhou. Não tem Copa América sem ele. Uma homenagem nossa aqui. Palmas, gente! Vocês estão surpresos? Galvão Bueno! – disse Benja.

Em seguida, o Galvão “fake” também brinca.

– Prazer enorme estar aqui com vocês. Primeira vez que estou aqui no SBT. Estou muito feliz de estar aqui com vocês – anunciou o humorista.

E MAIS:

Veja também