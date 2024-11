SBT tira Cleber Machado da final da Sul-Americana e antecipa fim do contrato do narrador

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/11/2024 - 21:30 Para compartilhar:

O SBT decidiu antecipar o fim do contrato com Cleber Machado e tirou o narrador da final da Copa Sul-Americana. Ele estava escalado para a decisão do torneio continental, entre Cruzeiro e Racing, neste sábado, 23, às 17h, mas a emissora preferiu dispensá-lo e tirá-lo da transmissão. Ele vai narrar o Brasileirão pela Record em 2025.

Cleber Machado também não apresenta mais o “Arena SBT”, programa para o qual o SBT ainda não encontrou um substituto. Mas o narrador da final da Sul-Americana já foi definido. Será Luiz Alano, acompanhado de Mauro Beting e da ex-árbitra Nadine Basttos nos comentários.

Daniela Beyruti, presidente do SBT, não gostou de ver Cleber Machado em evento na Record. Ele já foi apresentado oficialmente na emissora nesta semana, junto de figuras como Paloma Tocci, Maurício Noriega e o ex-jogador Dodô, que fazem parte da equipe montada para as transmissões do Brasileirão de 2025, cujos direitos foram comprados pelo canal de Edir Macedo.

Cleber vestiu o uniforme da Record, posou para fotos e já falou como novo contratado do canal, o que desagradou à diretoria do SBT, que considerou desrespeitosa a postura do narrador, uma vez que ele ainda tinha contrato com a empresa fundada por Silvio Santos.

A Record fechou acordo com a Liga Forte União (LFU) para exibir os jogos dos times que compõem o bloco. Por isso, poderá transmitir partidas de clubes como Corinthians, Internacional, Cruzeiro e Fluminense, entre outros, quando eles jogarem como mandante. A emissora também tem os direitos do Paulistão.

Procurado pela reportagem, o SBT informou que SBT e Cleber Machado “resolveram antecipar o fim da parceria para que ele pudesse ter mais dias de descanso e cumprir outros compromissos profissionais”. Em mais de uma vez, ao conversar com a imprensa, o narrador evitou falar da Record em respeito ao SBT.

Aos 62 anos, Cleber Machado fez a maior parte da carreira nos canais Globo e era o principal nome dos produtos futebolísticos da SBT, canal no qual permaneceu por pouco mais de um ano. Ele foi a voz da liga dos Campeões e da Sul-Americana. Durante a transmissão de Fortaleza x Corinthians, pelo torneio continental, a audiência chegou a superar números da Globo, assim como ocorreu na final do torneio europeu.

Quando foi dispensado da Globo após 35 anos de serviços prestados, o narrador teve uma breve passagem pela Record, para narrar as finais do Paulistão entre Palmeiras e Água Santa. Portanto, narrar na emissora de Edir Macedo não será novidade para o comunicador.