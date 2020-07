SBT supera em picos, mas empata com a Globo na média de audiência durante final do Carioca SBT chegou a registrar picos de 34 pontos durante o jogo, mas empatou na média com a concorrente

O SBT apostou alto na transmissão da final do Carioca entre Flamengo e Fluminense e ganhou a recompensa. A emissora superou a Globo na audiência em alguns momentos do jogo e impôs a primeira derrota do ‘Jornal Nacional’ em mais de cinco anos. Na média, as duas empataram na cidade do Rio de Janeiro, registrando 26 pontos cada.

Segundo o “UOL”, o SBT atingiu a liderança em alguns momentos do primeiro tempo da partida, chegando a registrar 27 pontos no Ibope na cidade do Rio de Janeiro, contra cerca de 25 pontos da Globo, que exibia o telejornal em horário nobre.

Na média, entretanto, houve um empate entre as emissoras, com os dois canais registrando 26 pontos durante a totalidade da transmissão. O SBT, no Rio, chegou a computar um pico de 34 pontos no segundo tempo, próximo ao fim da partida.

Com acordo feito no fim da última sexta-feira, o canal teve que se movimentar com rapidez para garantir a transmissão. Téo José chegou por um acordo com a Fox Sports para narrar a partida, enquanto os ex-jogadores Carlos Alberto e Athirson acertaram na última terça-feira para serem os comentaristas do jogo.

O Flamengo bateu o Fluminense por 1 a 0 no segundo jogo do Campeonato Carioca e sagrou-se campeão da competição pelo segundo ano seguido.

