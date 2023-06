SBT se pronuncia sobre afastamento de Marcão do Povo, do programa ‘Primeiro Impacto’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/06/2023 - 11:37 Compartilhe

Poucos dias depois de Marcão do Povo ser condenado pelo crime de injúria racial, o apresentador foi oficialmente afastado do jornal “Primeiro Impacto”, do SBT. Segundo informações do portal Bastidores da TV, Marcão foi informado sobre a decisão na quinta-feira, 29 de junho.

Ele esperava o pior, já que haviam rumores de que ele estava na mira dos executivos. No entanto, apesar de tudo, ainda tinha confiança em permanecer na atração.

Ainda de acordo com o veículo, a emissora teria justificado o afastamento devido a alterações estruturais no jornalístico.

Entenda o caso

Marcão do Povo foi condenado a 1 ano e quatro meses de prisão, em regime aberto, por injúria racial após chamar a cantora Ludmilla de “pobre macaca” em 2017.

Segundo a decisão judicial, que saiu na última semana, o apresentador ainda terá que indenizar a artista em nada menos que R$ 30 mil.

