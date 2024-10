SBT revive ‘Porta da Esperança’ após sucesso do ‘Show do Milhão’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/10/2024 - 12:38 Para compartilhar:

Após o retorno triunfal do “Show do Milhão” no SBT, sob o comando de Patrícia Abravanel, a emissora resolveu investir no retorno de mais um sucesso dos anos 1980. A “novidade” da vez é a “Porta da Esperança”, quadro exibido entre 1984 e 1996.

A notícia foi anunciada no Instagram do Programa Silvio Santos, apresentado pela herdeira do comunicador. Com uma chave dourada nas mãos, Patrícia pergunta: “Vocês reconhecem isso? É uma chave! Essa chave abre que porta?”

Na sequência, a câmera mostra a emblemática porta decorada com um arco-íris. Assista:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Programa Silvio Santos (@pgmsilviosantos)

‘Porta da Esperança’

O quadro contemplava cartas de espectadores, que escreviam à emissora contando quais desejos sonhavam em realizar. Com suas cartas selecionadas pela produção, os “esperançosos” eram convidados à sede do SBT em São Paulo, onde contavam os sonhos a Silvio Santos.

Após a introdução, o apresentador anunciava: “Vamos abrir a Porta da Esperança!”, que poderia esconder algo ou alguém que ajudaria na realização do pedido.