SBT pode cancelar contratação de Regina Duarte para nova novela da emissora, diz colunista

A atriz Regina Duarte, de 77 anos, que teve seu nome cotado para o elenco da próxima novela infantil do SBT, que recebeu o título provisório de “Anna e Os Gigantes”, pode não retornar às telinhas tão cedo.

De acordo com informações do colunista Flávio Ricco, do portal R7, as chances da contratação de Regina Duarte são difíceis de acontecer. Dentre alguns dos motivos, a questão do cachê da artista foi um dos parâmetros principais da emissora de Silvio Santos.

No início do mês, a assessoria de imprensa da veterana negou ao Estadão que ela tenha sido convidada ou consultada para viver a vilã Odete Roitman em um possível remake da novela “Vale Tudo”, da TV Globo. “Ninguém falou com ela a respeito”, respondeu a assessoria à reportagem.

Saída da Globo

Em fevereiro de 2020, a Globo comunicou o fim do contrato com a atriz Regina Duarte por mais de 50 anos. Segundo a emissora, o rompimento se deu em comum acordo e ocorreu devido à decisão da veterana de assumir a Secretaria Especial da Cultura do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Deixar a TV Globo é como deixar a casa paterna. Aqui recebi carinho, ensinamentos e tive a oportunidade de interpretar personagens extraordinárias, reveladoras do DNA da mulher brasileira. Por mais de cinquenta anos sinto que pude viver, com a grande maioria do povo brasileiro, um caso de amor que, agora sei, é para sempre. E não existem palavras para expressar o tamanho da minha gratidão. Que Deus me ilumine para que eu possa agora, na Secretaria Especial de Cultura do Governo Bolsonaro, honrar meus aprendizados em benefício das Artes e das Expressões Culturais da população do meu país”, declarou Regina Duarte em comunicado.

A estreia de Regina Duarte na Globo ocorreu em 1969, na novela Véu de Noiva. Desde então, foram 31 novelas, oito casos especiais e centenas de episódios em séries e minisséries na Globo.

