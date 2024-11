SBT muda programação diária na reestreia de ‘Chaves’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/11/2024 - 21:14 Para compartilhar:

O SBT divulgou uma nova programação que passa a partir do próximo dia 18. Em comunicado, enviado na tarde desta terça-feira, 5, a emissora informou as mudanças na grade de programa e horário de exibição,

Entre as mudanças, está o retorno de “Chaves” para a programação diária.

“O público pediu e o SBT ouviu! Após inúmeras solicitações, a partir do dia 18 de novembro, a clássica série’ Chaves’ está de volta à programação diariamente, às 18h30 (de Brasília). E as novidades não param por aí! A Caverna Encantada passa a ser exibida mais cedo, a partir das 19h45. Com isso, o SBT Brasil chega trazendo as notícias mais importantes do país e do mundo, às 20h45”, inicia a nota.

O “Programa do Ratinho” também vai sofrer alteração de horário, começando às 21h45, abrindo a linha de show da casa.

O “Arena SBT” será exibido às segundas, “Cine Espetacular” às terças, “A Praça é Nossa” às quintas e “É Tudo Nosso!” às sextas.

O “The Noite” com Danilo Gentili, “Operação Mesquita” e o “SBT Podnight”, vêm logo em seguida.

No lugar da “Sessão Madrugada”, às 2h15, será exibido o “SBT News na TV”.

O comunicado finaliza com a observação de que a grade de programação de sábado e domingo será informada posteriormente.

Confira como ficará a nova grade de programação, que passa a valer de segunda a sexta, a partir de 18 de novembro.

06h00 – Primeiro Impacto

09h00 – Chega Mais

11h00 – Chega Mais Notícias

13h30 – Carinha de Anjo

14h30 – Quando Me Apaixono

15h30 – Fofocalizando

16h30 – Meu Caminho é Te Amar

17h15 – Tá Na Hora

18h30 – Chaves

19h45 – A Caverna Encantada

20h45 – SBT Brasil

21h45 – Programa do Ratinho

22h45 – Linha de Show

00h00 – The Noite

01h00 – Operação Mesquita

01h30 – SBT Podnight

02h15 – SBT News na TV