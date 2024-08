SBT exibirá especial do documentário inédito ‘Silvio Santos: Vale Mais do que Dinheiro’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/08/2024 - 10:00 Para compartilhar:

O SBT informa que irá exibir, excepcionalmente neste domingo, 18, às 19h30, horário de Brasília, uma parte especial do documentário inédito “Silvio Santos: Vale Mais do que Dinheiro“, em homenagem a Silvio Santos, que morreu neste sábado, 17.

O documentário completo, com mais de sete horas de duração, dividido em sete episódios, será mostrado posteriormente no +SBT, nova plataforma de streaming da emissora, que será lançada em data a ser informada em breve.

O especial do documentário “Silvio Santos: Vale Mais do que Dinheiro” será exibido no horário em que costuma ir ao ar o tradicional “Programa Silvio Santos”, atração onde, durante décadas, o apresentador transbordou alegria e diversão a milhares de famílias e que hoje segue com a mesma essência sob o comando de Patricia Abravanel.

A exibição desta noite é um presente aos milhares de fãs que, todo domingo, se reúnem em frente à televisão com os seus familiares. Uma homenagem para que possam ter recordações de Silvio Santos como ele pediu para sempre ser lembrado: transbordando alegria e felicidade aos brasileiros que sempre amou.