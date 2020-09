SBT está próximo de fechar compra dos direitos exclusivos da Libertadores até 2022 Emissora driblou a Globo, que tentava recompra, e deve fechar negócio nos próximos dias

Uma reviravolta surpreendente ocorreu na negociação dos direitos da Libertadores. De acordo com o “UOL”, o SBT ultrapassou a Globo e deve fechar a compra dos direitos exclusivos da competição para a TV aberta até 2022. As negociações já estão avançadas e ter um ponto final já nos próximos dias.

Após a rescisão contratual com a Globo, a Conmebol procurou as emissoras de TV aberta no Brasil e encontrou uma resposta positiva do SBT, que teve sucesso com o experimento da transmissão da final da Taça Rio. As negociações avançaram de forma positiva com uma certa agilidade e o negócio deve sair já nos próximos dias.

De acordo com a publicação, o pacote do SBT será o mesmo que até então era da Globo, com a exibição de dois jogos por rodada nas quartas-feiras. A emissora de Silvio Santos irá iniciar com as transmissões já na próxima semana, quando se inicia a edição de 2020 da competição. Enquanto isso, burocracias separam a assinatura do contrato, que deve ocorrer até o fim desta semana.

A Globo rescindiu o contrato da competição depois de receber uma resposta negativa na diminuição do valor pago à Conmebol anualmente, já que a emissora visava uma redução por conta da pandemia do Covid-19. Entretanto, a emissora tentou renegociar um novo contrato e tinha confiança por entender que era a única emissora com condições financeiras de arcar com a operação.

E MAIS:

Veja também