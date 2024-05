SBT esclarece rumores de ‘caos’ após saída de Eliana: ‘Fake news’

Beatriz Mizunoi Beatriz Mizuno https://istoe.com.br/autor/beatriz-mizuno/ 21/05/2024 - 12:55 Para compartilhar:

Nesta segunda-feira, 20, boatos de que a programação do SBT estaria enfrentando um “caos” com a saída de Eliana tomaram conta da web. A apresentadora fica na emissora até junho, quando apresenta seu último programa e segue para a TV Globo — por lá, ela ainda não tem destino definido.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do “Metrópoles”, o SBT não saberia o futuro do comediante Tiago Barnabé, que interpreta a personagem Narcisa. Além disso, a emissora teria planos para descontinuar a exibição do programa “PodNight”, que reprisa episódios de podcasts famosos — já que a atração, supostamente, não tem atraído um público satisfatório.

À IstoÉ Gente, a assessoria de imprensa do SBT esclareceu as informações: “O Tiago Barnabé permanece na emissora e, em breve, vamos anunciar o que ele vai fazer. O PodNight também permanece na grade. Isso [informação de que a atração seria finalizada] é ‘fake news’. Nós renovamos o contrato com eles”.

Sobre a programação que substituirá o “Programa da Eliana” aos domingos, a equipe pontuou que fará o anúncio após o dia 12 de junho.