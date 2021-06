SBT encerra primeira fase da Copa América com audiência inferior à Globo em todos os jogos SBT alcançou com Brasil x Equador picos de 14 pontos na Grande São Paulo, mas permaneceu atrás da rival carioca

Detentora dos direitos televisivos da Copa América, o SBT concluiu a primeira fase do torneio sul-americano com audiência inferior à Globo em todas as quatro partidas da Seleção Brasileira. Neste domingo, o primeiro tempo da equipe de Tite perdeu para a “Super Dança dos Famosos” por 10 a 14 pontos em São Paulo. Assim, evidencia-se que a estratégia traçada pela Rede Globo em desbancar o crescimento da emissora de Silvio Santos deu certo.

Segundo dados do portal “Teleguiado”, com bola rolando, no Rio de Janeiro e Porto Alegre, duas derrotas para o SBT. Na Cidade Maravilhosa, o primeiro tempo de Brasil x Equador foi superado por 12 a 16 pontos em comparação com a emissora carioca. Já na capital Gaúcha, a Seleção Brasileira rendeu 10 pontos ao SBT, cinco abaixo do alcançado pela Globo.

Na segunda etapa, o SBT atingiu pico de 14 pontos na Grande São Paulo, número inferior aos 17,7 atingidos na última quinta-feira na transmissão de Brasil x Colômbia.

No Distrito Federal, uma grande vitória da emissora de Silvio Santos. O SBT foi líder em audiência e desbancou a vice-líder Globo com 14,6 pontos na média contra 7,8 da rede carioca.

Diante do cenário, constata-se que o SBT não superou a Globo durante toda a fase de grupos da Copa América.

No primeiro jogo da Seleção Brasileira, a abertura do torneio sul-americano no SBT marcou a pior audiência da história da Copa América. Em São Paulo, a média alcançada pelo SBT foi de 13,6 pontos, com pico de 15,8 às 19h51. Já a emissora carioca, enquanto a partida acontecia no Mané Garrincha, bateu 16,4 pontos com pico de 18,6 às 19h52.

Contra o Peru, no ar entre 20h40 e 23h, a Copa América no SBT marcou 11 pontos de média e assumiu a vice-liderança na Grande São Paulo, principal praça do país. Com a bola rolando, o “Jornal Nacional” venceu a rede de Silvio Santos por 25 a 10,7 pontos.

Já diante da Colômbia, o gol de Casemiro no apagar das luzes fez com que o SBT garantisse 13,1 pontos de média. A Globo venceu com folga e média de 26,5 pontos.

