SBT é condenado a indenizar mulher após piada considerada racista

O SBT foi condenado a indenizar uma participante da plateia do “Programa Silvio Santos” após o humorista Alexandre Porpetone fazer uma piada considerada pela Justiça como racista.

Em um programam que foi ao ar em 2019, o comediante chamou a atenção para o cabelo crespo dela e se referiu a ele como “espanador”. A mulher, na época, com 18 anos, entrou com uma ação por danos morais e conseguiu em segunda instância na Justiça que a emissora pague o valor de R$ 5.000. O SBT vai recorrer. As informações são do portal “Uol”.

A mulher alega que foi ridicularizada, exposta e se sentiu constrangida em rede nacional, e a emissora afirma no processo que tudo foi baseado na liberdade de expressão, algo que foi rebatido pela advogada da requerente. A desembargadora Maria do Carmo Honório decidiu dar provimento ao recurso por considerar que o comentário extrapolou a piada e feriu a honra da jovem.