SBT diz que ‘diferentes medidas estão sendo tomadas’ após cancelamento de telejornal

O SBT anunciou que está tomando “diferentes medidas” para enfrentar as dificuldades das mídias globais atualmente. No início desta quinta-feira, 14, foi divulgado o fim do jornal “SBT News”, que estava no ar desde 2022.

Segundo a coluna F5 da “Folha de S. Paulo“, até o momento, apenas um editor foi demitido. Outros funcionários serão remanejados para diferentes programas da emissora, como é o caso de Marcelo Casagrande, âncora do SBT News. Ele chegou a despedir durante a última edição do telejornal: “Muito obrigado a você de casa que ficou com a gente nas últimas horas. Pra você de casa, valeu demais”.

O objetivo do SBT é diminuir em 20% da folha de pagamento. Segundo o portal “NaTelinha”, cerca de 130 funcionários serão demitidos nos próximos dias.

Procurada pela redação do site IstoÉ Gente, a emissora disse que está passando por uma revisão de seu modelo operacional.

“O objetivo é ter processos mais ágeis e competitivos, enaltecendo o ecossistema de toda a empresa e os conectando às diretrizes e oportunidades de negócios lideradas pelo Grupo Silvio Santos. Neste sentido e diante de um cenário desafiador para todas empresas de mídia globalmente, diferentes medidas estão sendo tomadas. O SBT expressa sua profunda gratidão aos colaboradores que ajudaram a construir a história da emissora”, afirmou a emissora.

Filmes e séries internacionais serão os substitutos do “SBT News”. No inicio da semana, o Grupo Sílvio Santos cancelou as mudanças que iria começar a partir da próxima segunda-feira, 18. O seriado “Chaves” foi cortado da programação fixa por tempo indeterminado.

