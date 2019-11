SBT disponibiliza edição do ‘Viva a Noite’ com Gugu Liberato no YouTube

O SBT publicou a íntegra de uma edição do programa Viva a Noite, gravada em 29 de janeiro de 1983, apresentada por Gugu Liberato, no YouTube.

O vídeo está disponível desde quinta-feira, 28, dia do velório de Gugu, no canal #tbtSBT, que posta momentos marcantes e a íntegra de diversos programas exibidos na emissora ao longo das últimas décadas.

O Viva a Noite com Gugu Liberato liberado pelo SBT conta com um número musical do cantor José Luiz, além de diversos números de dança, oferecimento de prêmios em dinheiro e a presença de um “dançarino mascarado”.

Também há gravações externas com Ademar Dutra, na Praça da República, em São Paulo, e Clovis Bornay, em Madureira, no Rio de Janeiro, que haviam feito as passagens durante a semana anterior.

Assista abaixo ao programa Viva a Noite apresentado por Gugu disponibilizado pelo SBT no YouTube:

O apresentador Gugu Liberato morreu na última sexta-feira, 22, aos 60 anos de idade, após sofrer um acidente em sua casa nos Estados Unidos. Seu corpo foi sepultado nesta sexta-feira, 29, em São Paulo.