SBT desiste de contratar Pablo Marçal para apresentar Casos de Família

O SBT desistiu de contratar Pablo Marçal como apresentador do novo Casos de Família e vai optar por Cariúcha para comandar o programa. As informações são do F5, da Folha de S. Paulo.

O ex-candidato à prefeitura de São Paulo chegou a realizar testes para o programa. No dia 14 deste mês, Marçal compartilhou nas redes sociais um vídeo em que desce de helicóptero na emissora. “Primeiro dia de trabalho no SBT”, disse ao sair do veículo. Dois dias depois, foi desmentido pelo canal.

Segundo o jornalista Gabriel Vaquer, o motivo da desistência foi justamente a reação de Marçal ao tornar pública sua participação nos testes da emissora.

O site IstoÉ entrou em contato com as assessorias do SBT e de Pablo Marçal, mas não obteve retorno até a última atualização desta publicação.