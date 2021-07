SBT desbanca Rede Globo e assume liderança em audiência com ‘Maracanazo’ na Copa América Seleção da Argentina volta a conquistar um título após 28 anos de jejum

Apesar do vice-campeonato da Seleção Brasileira, o SBT tem ótimos motivos para comemorar neste sábado. O ‘Maracanazo’ argentino na final da Copa América rendeu à emissora a maior audiência no torneio sul-americano. De quebra, ainda superou a concorrente Globo. Os dados são do portal ‘Teleguiado’.

Com a bola rolando, o jogo truncado entre os rivais Brasil e Argentina garantiram 20,3 pontos de média e picos de 23,9, números superiores aos apresentados pela Globo com os programas ‘Jornal Nacional’ e ‘Império’, que registraram 19,2 pontos na média.

Os 18 minutos iniciais da partida foram suficientes para a emissora de Silvio Santos desbancar o noticioso da concorrente carioca. A Globo só ultrapassou o SBT em audiência às 21h48, durante o intervalo do confronto.

Apesar dos satisfatórios números, o duelo entre Neymar e Lionel Messi não bateu o recorde traçado por Palmeiras na decisão da Libertadores de 2021, também no Maracanã.

E MAIS:

Veja também