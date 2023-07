SBT define substituto de Dudu Camargo no comando do ‘Primeiro Impacto’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/07/2023 - 19:28 Compartilhe

Após a saída de Dudu Camargo do SBT, em meio a polêmicas sobre o comportamento do comunicador nos bastidores e sujeira no camarim, a emissora definiu um novo nome para o comando do ‘Primeiro Impacto’.

O jornalista Felipe Malta será o substituto titular para a função de apresentador do matinal da emissora. Ele, que fazia parte da grade de jornalistas de Brasília, foi efetivado, e agora divide o telejornal com Marcão do Povo e Darlisson Dutra.

O apresentador já cobria folga no comando do SBT Brasil aos sábados, e agora foi efetivado.

O anúncio foi feito pelo próprio comunicador, por meio de um vídeo publicado em sua conta no Instagram, no último final de semana.

“Querido público de Brasília, eu peço a sua benção para esta nova etapa! E levo cada abraço e cada sorriso para sempre no meu coração”, escreveu na legenda.

“Como a saudade vai ser muito grande, eu quero falar pra vocês que eu vou continuar muito presente aqui em Brasília também”, disse no vídeo.

