SBT dá ‘chá de cadeira’ em jornalistas no tapete vermelho do Troféu Imprensa

O SBT organizou o primeiro tapete vermelho do Troféu Imprensa, premiação avaliada por jornalistas desde os anos 1950, na última quinta-feira, 23, na sede da emissora, em Osasco, na Grande São Paulo.

Comandado por Patricia Abravanel e Celso Portiolli pela primeira vez desde a morte de Silvio Santos (1930-2024), o evento contou com a presença de grandes estrelas da casa e de canais concorrentes, como a Globo. Angélica, Tata Werneck, Fátima Bernardes, Nicolas Prattes, Mateus Solano, Luciana Gimenez, Wanessa Camargo, Fábio Jr. e outros premiados compareceram à festa em busca de suas estatuetas.

Apesar da importância que o evento carrega há décadas, que tem como objetivo justamente evidenciar a opinião da imprensa – como o próprio nome já diz -, o SBT deixou a desejar no tratamento aos jornalistas em questão.

Convidados para a cobertura do tapete vermelho na entrada do evento às 13h30 da tarde, os profissionais dos veículos de comunicação (TV, sites, revistas eletrônicas, colunistas e etc) só puderam acessar o red carpet após uma hora de espera no estacionamento da emissora, sob sol quente.

Após chegada no local do evento, os jornalistas tiveram que se posicionar em uma tenda pequena montada no estacionamento do canal, onde aconteceriam as entrevistas a partir daquele momento. No entanto, o atraso do início do evento foi apenas a primeira falha de uma série de descumprimentos ao longo da premiação.

Uma infestação de mosquitos tomou conta do local, causando desconforto, incômodo e preocupação em quem estava lá para trabalhar divulgando o evento. A equipe do “Fofocalizando” entrou ao vivo do espaço e, só após reclamação dos apresentadores, foram colocados dois ventiladores para espantar os insetos do cenário do programa da casa.

Com isso, os bichos que estavam voando nos apresentadores passaram a voar na imprensa convidada, que estava atrás.

Em determinado momento, a IstoÉ Gente foi abordada de forma constrangedora pelo jornalista Felipeh Campos, que estava apresentando o evento. Apesar de também ser jornalista, o colega de profissão não pediu autorização para que a equipe deste veículo concedesse entrevista a ele, quebrando o protocolo da ética jornalística e do bom senso.

A nossa equipe falou com o jornalista por se sentir encurralada e coagida pela quantidade de profissionais e convidados que estavam ao redor e pela abordagem invasiva do apresentador. (O jornalista é convidado para eventos para fazer a entrevista, e não ser a fonte de outro jornalista – fica a dica!)

Por volta das 15h30, foi servido o primeiro copo de água para os profissionais. Já o primeiro quitute foi servido às 17h45 – lembrando que os jornalistas estavam em pé, no estacionamento, desde às 13h30.

As eternas colegas de trabalho foram contratadas para “dar uma moral” aos convidados que chegavam ao tapete vermelho. Em entrevista à nossa equipe, algumas mulheres lamentaram o fato de estarem em pé, de salto alto, com roupa de gala desde às 12h30.

Muitas delas, inclusive, tiveram que ficar descalças no asfalto quente do estacionamento, devido a dor nos pés. Para beber água, as modelos tinham que fazer revezamento em dupla e ir até o prédio para se hidratar. Uma delas confidenciou que queria ir ao banheiro, mas a situação estava tão insalubre que se saísse do lugar onde estava ia desistir de participar do evento.

Por volta das 17h, elas foram levadas para uma parte coberta e comemoraram que estavam indo sentar pela primeira vez depois de quase cinco horas em pé.

Ao ser questionada, mais de uma vez, pela IstoÉ Gente sobre a demora na chegada dos artistas e sobre o atraso do evento desde o início, a assessoria de imprensa do SBT informou apenas que estava atrasado mesmo, não tinha previsão de como as coisas iam se organizar e só estava cumprindo ordens da produção do canal. Disse ainda que “tapete vermelho é assim mesmo e os famosos costumam atrasar”.

O que eles não sabiam é que em todos os tapetes vermelhos dos quais a IstoÉ Gente participa há anos, nenhum atrasou mais de 30 minutos.

O veículo em questão deixou o evento sem conseguir fazer o seu trabalho, que era o de entrevistar as celebridades citadas acima, que iam chegando à gravação – celebridades estas que chegaram, de fato, no período da noite – lembrando que o evento “começou” 13h30.