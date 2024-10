SBT confirma saída de Cléber Machado, que assume projeto em outra emissora

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/10/2024 - 21:24 Para compartilhar:

O SBT confirmou que Cléber Machado vai deixar a casa. Uma semana após a transferência do jornalista esportivo para a Record TV vir à tona na imprensa, a emissora informou que ele está de mudança.

Em nota oficial enviada à imprensa na tarde desta sexta-feira, 11, o SBT informou ter sido notificado oficialmente pelo narrador sobre sua saída.

Cléber Machado decidiu aceitar a proposta da Record para liderar projeto esportivo após a emissora de Edir Macedo ganhar nova concessão para transmissões do Campeonato Paulista e do Brasileirão no triênio 2025-2027.

O comunicado do SBT diz, ainda, que há uma negociação entre as partes para que Cléber Machado siga na emissora até o final do ano, narrando e participando da programação do canal até a final da atual edição da Copa Sul-Americana, que acontecerá no dia 23 de novembro de 2024.

“Desde já, o SBT agradece toda a dedicação, o profissionalismo e o comprometimento de Cleber Machado, fazendo parte de grandes momentos do sucesso da emissora”, diz um trecho da nota.

“Faço questão de também agradecer e registrar a alegria de fazer parte do elenco do SBT, os colegas de trabalho, o ótimo ambiente e os resultados obtidos”, declarou o jornalista.

