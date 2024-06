SBT bate Globo e lidera audiência em SP com título do Real na voz de Cleber Machado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/06/2024 - 20:08 Para compartilhar:

O SBT foi líder de audiência em São Paulo com a final da Liga dos Campeões, neste sábado, entre Real Madrid e Borussia Dortmund. Em campo, quem levou a melhor foi o time merengue, que ergueu sua 15ª taça, no Estádio de Wembley, em Londres.

A emissora de Silvio Santos, de acordo com os números prévios da audiência (os consolidados devem sair na segunda-feira), teve uma média de 12.2 pontos de audiência contra 9.8 da Globo e 3.5 da Record TV. Cada ponto de audiência representa 76.953 residências ou 206.674 pessoas em São Paulo.

O SBT assumiu a liderança da audiência às 16h07, quando o cronômetro marcava sete minutos de bola rolando para a final. O canal permaneceu à frente das concorrentes até o apito final, que consagrou o Real Madrid como campeão.

Na audiência prévia, o SBT conseguiu o pico de audiência às 17h54, pouco antes de a final terminar em Londres. Naquele momento, a emissora atingiu 14.4 pontos.

Cleber Machado foi o responsável pela transmissão do jogo em Wembley. Ele esteve ao lado do comentarista Mauro Beting e da analista de arbitragem e ex-assistente Nadine Câmara Basttos. João Venturi e André Galvão ficaram com as reportagens.