SBT bate a Globo com vitória histórica do Corinthians nos pênaltis

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/08/2024 - 1:03 Para compartilhar:

O SBT alcançou uma vitória significativa na guerra pela audiência na noite de terça-feira (20). A emissora transmitiu o jogo entre Corinthians e Red Bull Bragantino pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. A partida garantiu ao SBT a liderança nos índices de audiência, superando a TV Globo, que exibia a primeira eliminação do Estrela da Casa.

A partida garantiu ao SBT a liderança nos índices de audiência, superando a TV Globo, que exibia a primeira eliminação do Estrela da Casa. Com muitos erros técnicos, o programa de Ana Clara Lima anotou 10,3 de média, 23,5 pontos de pico, herança do remake de Renascer, e 21% de participação. No mesmo horário, o SBT foi líder isolado no ranking da principal praça do país com 11,7 pontos de média. O canal de Silvio Santos superou a soma dos streamings (10,6), a TV por assinatura (4,2) e a Record (4,0).

A audiência do SBT foi ainda mais expressiva nos minutos finais da partida, quando chegou a marcar 13 pontos, enquanto o reality show da Globo caiu para 6 pontos.