SBT anuncia a volta de Tiago Abravanel, que comandará programa na emissora

Rio – A emissora de Silvio Santos divulgou vídeo anunciando oficialmente a volta do ator e cantor Tiago Abravanel ao SBT. Para a divulgação, foi criada uma divertida chamada em vídeo, com Tiago participando da brincadeira do foguete. Dentro da nave, ele está de fones de ouvido e tem de dizer sim ou não para as questões apresentadas.

“Tiago, você troca aquela TV em que estava trabalhando pela TV mais feliz do Brasil?”, com rápida reposta do rapaz, “sim!!!!”. Segundo informações da assessoria de imprensa do SBT, Tiago estará em um novo projeto, que será voltado para a família, e as gravações começam nesta semana. A previsão de estreia é para este semestre.

Confira a chamada: