SBT abre o jogo e fala sobre especulações de contratação de Rodrigo Bocardi

Nesta semana, circulou a notícia de que o jornalista Rodrigo Bocardi, demitido da Globo no final de janeiro por justa causa após ser acusado de descumprir normas éticas, conforme nota divulgada pela própria emissora, estaria em breve em um novo canal de TV. Segundo o colunista Gabriel Vaquer, do F5, o SBT estaria interessado no ex-âncora do ‘Bom Dia São Paulo’ para impulsionar a audiência da emissora no início da tarde.

De acordo com o colunista, Bocardi e executivos do SBT teriam se reunido duas vezes entre os dias 3 e 4 de fevereiro. A ideia era que o ex-apresentador do ‘Bom Dia São Paulo’ assumisse o horário do final da manhã, às 10h45.

SBT desiste da contratação

Na tarde desta sexta-feira, 7, Gabriel Vaquer divulgou em sua coluna que a emissora de Silvio Santos decidiu encerrar as conversas com Bocardi. O jornalista informou que diretores da empresa ficaram impressionados com o volume e a gravidade das denúncias que levaram o ex-global a ser demitido.

Segundo Vaquer, optou-se por não seguir com a negociação. A ideia inicial era que Rodrigo Bocardi comandasse um telejornal na faixa da manhã, para alavancar a audiência do início da tarde da emissora da família Abravanel, que enfrenta dificuldades de audiência.

Procurada pela reportagem de IstoÉ Gente para confirmar as informações sobre uma possível negociação, a assessoria de comunicação do SBT foi sucinta ao afirmar que “o SBT não confirma a negociação da contratação de Rodrigo Bocardi”.

A demissão de Rodrigo Bocardi da Globo

No dia 30 de janeiro, por meio de um comunicado enviado à imprensa, a TV Globo anunciou o desligamento do profissional, alegando que Bocardi “descumpriu normas éticas do jornalismo” da casa, sem revelar o que motivou a decisão.

“Rodrigo Bocardi, que apresentava o telejornal paulista, foi desligado por descumprir normas éticas do Jornalismo da Globo. Como é de conhecimento de todos, a empresa não comenta decisões de compliance”, diz um trecho da nota.

A jornalista Sabina Simonato, que dividia a apresentação do jornalístico com Rodrigo Bocardi, assumiu interinamente o comando do telejornal matinal.

Bocardi estava na TV Globo desde 1999 e no comando do telejornal desde 2013. Antes da Globo, o jornalista foi contratado da Band e da extinta TV Manchete.

O que é compliance?

Compliance é um conjunto de práticas corporativas para garantir o cumprimento de todas as normas legais, regulamentos, políticas e diretrizes ligadas à área de atuação da empresa;

O objetivo é garantir que a empresa esteja em conformidade com normas regulatórias, atendendo aos padrões fiscais, contábeis, jurídicos, trabalhistas, ambientais e éticos do seu setor;

Ajuda na prevenção de infrações legais, reduz riscos e combate fraudes que possam impactar negativamente a empresa.

Manual sobre como agir no jornalismo do SBT

Caso Rodrigo Bocardi passe a integrar o time de funcionários do SBT, ele terá que seguir um manual deixado por Silvio Santos, dono do canal, que elaborou diretrizes sobre como atuar no jornalismo da emissora e a filosofia da empresa. Leia abaixo na íntegra!

“A fim de que não pairem dúvidas quanto à linha a ser seguida pelo Departamento de Jornalismo, tanto o Diretor Marcos Wilson, como o SBT, naquilo que lhe couber, comprometem-se a observar, rigorosamente, os seguintes princípios editorais. Credibilidade: Cada informação deve ser confirmada. Nenhum boato ou rumor pode ser divulgado. Respeitabilidade: Devemos conquistar o respeito de nosso público e das nossas fontes. Seremos incorruptíveis e honestos.”, escreveu Silvio Santos para os funcionários da emissora.

“Seriedade: Seriedade não é sinônimo de velhice. O único compromisso de quem tem um telejornal sério é com a informação precisa, correta. Isenção: Ouvir sempre os dois lados, frente e verso de uma informação. Nenhuma pessoa será culpada antes que a Justiça assim o diga. Apartidarismo: Nosso compromisso é com a informação correta e com o público: ele quer fatos documentos e não proselitismo; quer informação e não ideologização da notícia. Imagem Diferenciada/Personalidade: Nossa marca, nossa cara são próprias, construídas ao longo do tempo. Não devemos ter a cara dos concorrentes”, completou o marido da jornalista e autora de novelas Íris Abravanel

O que mais chama atenção no documento, é o público-alvo do canal, onde Silvio Santos deixa mais que claro e também o seu objetivo: “Produto Indispensável: Nosso telejornalismo deve ser para o público tão indispensável como o alimento do dia a dia. Produto Popular: Ser popular não significa ser populista ou popularesco. O público não é uniforme em todos os sentidos. Uma notícia deve ser entendida pela patroa e pela empregada. Produto Moderno: A TV já é um veículo ágil e seu jornalismo deve ser moderno, dinâmico e, até certo ponto, audaz”.

“Empresarial: O jornalismo está dentro de uma empresa maior e não deve fugir das regras de administração empresarial, como avaliação e treinamento. Metas e Objetivos: Devemos estabelecer as metas e objetivos, que serão entendidos e assimilados por toda a equipe e, principalmente, cumpridos. Produto Didático: Não podemos complicar a vida do público, mas dar todos os instrumentos para facilitá-la. A informação deve ser simples, transparente, clara e didática”, continuou Senor Abravanel.

“Pessimismo Dispensável: O tom do jornalismo deve ser otimista, procurando mostrar que, mesmo nas situações mais trágicas, é possível dar a volta por cima. Princípios do Público: Não vamos agredir nosso público em seus costumes e suas crenças; o respeito ao telespectador é fundamental. Todos os redatores, repórteres e jornalistas da casa, no exercício de suas tarefas, devem obedecer a tais princípios, que refletem a filosofia que desejamos imprimir ao jornalismo do SBT, para que possamos cumprir a missão de informar bem para melhor formar nosso povo e nossa gente”, finalizou Silvio Santos na carta escrita em 3 de março de 1988.

* O documento escrito e assinado por Silvio Santos fica exposto na redação de jornalismo do SBT.