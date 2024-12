Savinho marca, Manchester City volta a vencer no Campeonato Inglês e alivia crise

Com o auxílio de um toque brasileiro, o Manchester City, enfim, voltou a comemorar uma vitória. Envolvido em uma crise técnica que vem travando a campanha do time na temporada, a equipe do técnico Pep Guardiola deu um basta à série de insucessos ao derrotar o Leicester por 2 a 0, neste domingo, pelo Campeonato Inglês. Savinho abriu o caminho ao fazer o primeiro gol e deu assistência para Haaland garantir os três pontos.

Nas últimas 13 partidas, a equipe azul celeste acumulou três empates, nove derrotas e conquistou apenas uma vitória antes de superar o Leicester pela 19ª rodada da competição. O triunfo levou o time visitante aos 31 pontos, contra 35 dos donos da casa.

Após voltar a triunfar, o objetivo agora é tentar engatar uma série de resultados positivos para fazer o ambiente melhorar de vez. Os dois times voltam a jogar no próximo final de semana pela competição no início de janeiro. No sábado, o Manchester City busca engatar a sua segunda vitória consecutiva jogando em casa contra o West Ham. No mesmo dia, o Leicester vai até o Villa Park para enfrentar o Aston Villa.

Pressionado por não conseguir sair da má fase, o Manchester City iniciou o confronto no melhor estilo Guardiola: forçando o jogo ofensivo. De Bruyne e Haaland desperdiçaram duas boas chances para inaugurar o marcador.

Assustado com a intensidade, o Leicester deu a bola e ofereceu espaços para o time visitante atacar. De tanto insistir, o City acabou conseguindo balançar a rede na casa do adversário.

Folden iniciou o lance na intermediária e arriscou a finalização. A bola quicou no gramado e o goleiro Stolarczyk espalmou. Savinho acompanhou a jogada, pegou o rebote sem marcação e chutou para fazer 1 a 0 aos 20 minutos.

A vantagem não mudou a postura do City, que seguiu melhor em campo e voltou a perder oportunidade clara com Haaland. Mas foi o Leicester quem teve a melhor chance antes de ir para o intervalo. Aos 38, Buonanotte cabeceou firme e carimbou a trave de Ortega.

Na volta para o segundo tempo, os papéis se inverteram. O City passou a jogar para defender a vantagem, enquanto o Leicester foi ao ataque em busca da igualdade no marcador. Aos cinco, El Khannous tentou cavar um pênalti, mas o juiz mandou a jogada seguir.

Acostumado a pressionar os rivais, o City, dessa vez, ficou na defesa. Com o contra-ataque à disposição, o City matou o jogo em grande estilo. Savinho recebeu na esquerda e cruzou na medida para Haaland fazer 2 a 0 e garantir o triunfo.C