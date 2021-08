Savarino comenta sequência de jogos seguidos contra o Fluminense: ‘ às vezes ´da bom, às vezes não dá’

Atlético-MG e Fluminense terão uma semana de duplo encontro. Um duelo pelo Brasileiro, segunda-feira, 23 de agosto. E o outro na quinta-feira, 26, pela partida de ida da Copa do Brasil. O duelo de volta da Copa do Brasil será no dia 16 de setembro, em BH. As duas partidas serão no Rio de Janeiro.

O alvinegro repete a mesma situação ocorrida diante do Bahia, quando encarou o Tricolor de Aço na mesma semana por dois torneios diferentes.

E o atacante Savarino foi “escorregadio” ao falar da “rodada dupla” de Galo x Tricolor. Para ele jogos seguidos contra a mesma equipe, num curto prazo de tempo, pode dar “bom”, ou dar “ruim”.

Ele explicou que mesmo que haja algum favoritismo alvinegro, pode acontecer de ter um revés, já que do outro lado há uma equipe forte, que mesmo tendo de lidar com a saída do seu treinador, Roger Machado, após a eliminação na Libertadores, ainda pode ser perigosa para o time mineiro.

Savarino também comentou sobre a força da Massa Atleticana em campo no duelo contra o River Plate, pela Libertadores, quando a torcida empurrou o time para a grande vitória por 3 a 0 sobre os argentinos, garantindo vaga do Galo nas semifinais do torneio continental. O venezuelano vê na volta do torcedor uma força extra para o time. Confira nos vídeos as avaliações de Savarino.

E MAIS:

Savarino e o Galo veem a volta da torcida como trunfo na reta final da temporada-(Pedro Souza / Atlético)

Veja também