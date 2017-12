‘Sauna’ da família Médici é restaurada na Itália

FLORENÇA, 4 DEZ (ANSA) – Um ambiente do século 16, considerado o spa da família Médici, foi restaurado dentro do Palazzo Vecchio, em Florença, na Itália. O local, que atualmente é equivalente a um banheiro com sauna, foi construído ao lado do Salone dei Duecento, no primeiro andar do antigo edifício, sob a escada que ligava a residência de Cosme I com a da duquesa Eleonora. O “tesouro escondido” reapareceu após séculos graças à restauração financiada pelas empresas Geberit e Pozzi-Ginori.

Decorado pelo artista Marco da Faenza, com cenas tiradas da história grega de Eros e Psiquê, de Apuleio, o cômodo tem todas as características do Renascimento. (ANSA)