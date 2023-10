Saulo Poncio é internado em UTI com quadro de embolia gasosa arterial cardíaca

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/10/2023 - 17:51 Compartilhe

O cantor Saulo Poncio, 27 anos, foi internado em Unidade de Terapia Intensiva, com embolia gasosa arterial cardíaca, na noite da última terça-feira, 3. A informação foi divulgada por meio de sua equipe, com a publicação de uma nota no perfil do artista, na tarde desta quarta-feira, 4.

Conforme diz a nota, ele foi levado às pressas ao hospital após sentir fortes dores no tórax.

“Na noite de terça-feira, 3, Saulo deu entrada na emergência após sentir fortes dores no tórax. Após avaliação, os médicos desconfiaram de um possível infarto por conta da similaridade dos sintomas. Realizados todos os exames, Saulo foi diagnosticado com embolia gasosa arterial cardíaca, e no momento encontra-se na UTI. Qualquer visita está proibida, e os compromissos agendados estão cancelados. Em breve, traremos atualizações”, informa o comunicado.

A embolia gasosa é caracterizada pela presença de ar na circulação e o ar interfere no fluxo sanguíneo. No caso do cantor, a embolia ocorre na entrada de ar na circulação arterial.

Saulo é pai de três crianças, frutos de seu relacionamento com a influenciadora Gabi Brandt: Davi, 4 anos, Henri, de 2, e Beni, de 4 meses. Eles foram casados de 2019 a 2022.

