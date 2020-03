Saulo Pôncio e Gabi Brandt não estão mais juntos

Os rumores de que Saulo Pôncio e Gabi Brandt não estão mais juntos se confirmaram. O anúncio foi feito pelo Pastor Márcio Pôncio, pai do cantor, em resposta ao blog Gossip do Dia.

“Gabi e Saulo são jovens, são pessoas como vocês dizem, subcelebridades, casaram-se muito cedo afim de esquecerem seu passado, ao invés de construir um futuro familiar. Mas agora já foi. Assim como casaram muito rápido também estão vivendo as crises de um relacionamento a dois também muito rápido”, disse.

O pastor ainda falou mais sobre o caso e afirmou acreditar na superação. “Acho que vão superar. É o que espero e torço. O Saulo está meio perdido e não podemos cobrar coisas de alguém que está perdido. Estamos todos da família inconformados, porém, estamos dando tempo ao tempo. Gabi está bem e estamos cuidado dela com todo cuidado que ela merece. Ela é mãe do meu neto e temos um vínculo eternamente. Hoje a tenho como filha e vamos fazer tudo para que ela seja muito feliz, com Saulo ou não”, finalizou.

Gabi e Saulo se casaram há pouco mais de um ano e, segundo o Extra, estariam separados desde que começaram a surgir boatos de traição por parte do cantor. Após vazamento de um vídeo, que comprovava a ‘pulada de cerca’, Saulo voltou a frequentar a igreja do pai e chegou a viajar com Gabi para tentar uma reconciliação, que não deu certo.