Saudita mata 3 em base militar na Flórida

WASHINGTON, 06 DEZ (ANSA) – Um cidadão saudita abriu fogo em uma base aeronaval das Forças Armadas dos Estados Unidos em Pensacola, na Flórida, nesta sexta-feira (6) e matou três militares.

Outras sete pessoas ficaram feridas, inclusive os dois vice-xerifes que intervieram para neutralizar o atirador, que foi morto pelos policiais. O ataque ocorreu pouco antes das 7h da manhã (horário local), em uma base que abriga 16 mil militares e 7,4 mil civis.

Usando uma pistola, o saudita abriu fogo em um edifício que recebia aulas de treinamento. O comandante da base, capitão Timothy Kinsella, não divulgou as identidades das vítimas, mas confirmou que os mortos eram “da família da Marinha”.

Segundo a CNN, que cita fontes militares, o autor do tiroteio era um membro das Forças Armadas sauditas em treinamento nos EUA – Riad é a principal aliada americana no mundo árabe.

Em seu perfil no Twitter, o presidente Donald Trump disse ter recebido um telefonema do rei Salman para expressar suas “condolências” às famílias e aos amigos “dos guerreiros que foram mortos e feridos no ataque em Pensacola”.

“O rei disse que o povo saudita está muito irritado com as ações bárbaras do atirador e que essa pessoa de forma alguma representa os sentimentos do povo saudita, que ama o povo americano”, acrescentou.

A base de Pensacola existe desde o início do século 19 e é considerada a “casa” da Aviação Naval dos EUA. Além disso, hospeda uma patrulha acrobática da Marinha e o Museu Nacional da Aviação Naval, atração turística bastante popular na Flórida.

O tiroteio acontece dois dias depois de um marinheiro, Gabriel Romero, 22 anos, ter matado dois colegas na base naval de Pearl Harbour, no Havaí, antes de se suicidar. Segundo a agência AP, Romero estava em terapia e havia expressado descontentamento com seus comandantes. (ANSA)